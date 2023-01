VIDEO | Printsess Diana kurikuulus ülemteener Paul Burrell põeb vähki

64aastane Burrell on kinnitanud, et oli printsess Dianale abielu purunemise ajal vankumatuks toeks ning Diana pihtinud talle oma hingesaladusi. Pärast 36aastase printsessi surma on Burrell avaldanud oma elust Briti kuningakojas kolm raamatut ning kommenteerinud jooksvalt kuningliku pere skandaale.