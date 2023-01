Menusarja "24" näitlejanna suri vaid 45aastaselt

Annie mängis karjääri algul menufilmis „Kõikvõimas Bruce“ ning sellistes sarjades, nagu „Star Trek: Enterprise“, „Võluvägi“ ja „Supernatural“. Siis aga sai ta Renee Walkeri rolli sarjas „24“, kus ta mängis kaks hooaega. Wersching osales ka videomängu „The Last of Us“ valmimisel - nüüdseks on sellest saanud samanimeline HBO hittseriaal.

Näitlejanna lesk Stephen Full ütles Deadline'ile, et nende pere hinge on jäänud tohutu tühimik. „Aga Annie jättis meile abivahendid selle täitmiseks. Tal oli kombeks ka kõige lihtsamate hetkede üle imestada. Tal polnud vaja muusikat, et tantsida. Ta õpetas meile, et me ei jääks ootama, et seiklus sind üles otsiks. „Mine ise otsima. Seiklused on kõikjal.“"