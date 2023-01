Robin Juhkentali aus ülestunnistus „Eesti laulul“ võidutsemise ajast: „Olin lõppesituse ajal purjus.“

Tollal 21aastane muusik astus koos bändiga Malcolm Lincoln Eurovisoni laval üles 2010. aastal Oslos, kus nad esitasid oma võistluslaulu „Siren“. Juhkental kirjeldas saates, et ta ei olnud tegelikult niivõrd tähtsaks esinemiseks päris valmis. „Kui sa Eestis esined Viimsi vallamajas või mõnes väikses kohas, siis võrreldes Eurovisiooniga on see ikkagi väike lava,“ lausus muusik.

Lisaks tunnistas Juhkental ka seda, et Eesti lõppesituse ajal oli ta purjus. „Kui me läksime sinna võitu vastu võtma, siis me ei olnud selleks valmis ja see oli ikka väga joviaalne ja lõbus tüüp, kes seal möllas,“ rääkis ta.