GALERII JA REPORTAAŽ | FIRMAPIDU OLEG GROSSI MOODI: esinejate koosseis meenutas lausa festivali. Peoperemees publikule: „Peaksin juba ammu pensionil olema, kuid seisan ikka teie ees."

Ootamatult, just siis kui Gross hakkab lavalt lahkuma, jookseb mikrofoni juurde ka kaitseminister Hanno Pevkur. „Arvan, et kui Eestis oleks rohkem selliseid ettevõtjaid nagu Oleg Gross, siis oleks Eestis palju parem elu,“ sõnab Pevkur, et tänu Grossile on tööd saanud ligi kolm tuhat inimest üle terve Eesti.

Tänutäheks kingib poliitik Grossile pusa, millel ilutsevad Eesti vapilt pärit kolm lõvi. Seepeale tõstab keegi julgem publikus häält ning kisab: „Pane selga!“