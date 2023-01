Brigitte Susanne Hunt keskendub vaimsele tervisele ja korrastab suhteid isaga: „Mul peab mingi häire olema, vaadake mind!“

Lapsepõlvest ja perest rääkides on naine hoidnud alati pigem tagasihoidlikku joont, tahtmata tõmmata perekonda liialt meedia huviorbiiti. Telenägu on aga rääkinud, et suures perekonnas üles kasvades tundis ta, et pidi end pidevalt nähtavaks ja kuuldavaks tegema. „Mõlemad vanemad olid mul äriinimesed, väga karjäärikesksed. Selleks, et neile silma paista, pidid sa proovima kõike,“ tõdes Hunt Õhtulehe saates „Hommikusöök staariga“.