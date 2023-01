Jüri Vlassov: „Ma olen hirmus laisk inimene, ma ei viitsi midagi teha. Tahan lihtsalt olla! Samas tuleb end sundida ka, säilid kauem!”

„Nüüd just, kui 75. sünnipäev on tulemas, hakatakse sind vajama,“ muigab näitleja Jüri Vlassov. „Ikka tilgub tööd. Pensionäri-vabakutselise rolle. Nipet-näpet siin-seal.“ Aastal 2014 langes tema selja taga kinni koduteatri Endla uks Pärnus. Ent publiku eest ei kadunud Jüri siiski. Püsib laval täniseni. Just praegu uhab ta tööd teha Vana Baskini Teatri uuslavastuse „Trompetipuu“ proovides. „Komöödiat ei ole ma teinud oi-oi kui ammu! Sellepärast, et ma ei ole komöödianäitleja!“