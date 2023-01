NAISTEMEHEST SAI PEREINIMENE! Kristo Koik esimesest kohtumisest tulevase abikaasa Angelikaga: käed värisesid ja veri vemmeldas

Aasta pärast tutvumist otsustas Kristo Angelika endale naiseks paluda. Paar kihlus 23. augustil 2021 Vihula mõisas. Selleks palkas ta isegi ürituse korraldaja, kes aitas mõtteid teostada, ja fotograaf jäädvustas igat hetke. „Närvitsesin enne kihlumist nii palju, et päev varem läks isegi auto katki. Esimene pidur jäi peale. Angelika veel ütles, et ei pea ju minema Vihulasse, kui auto on katki. Ütlesin, et lähme kasvõi taksoga, sest kihlumine oli juba plaanis ja vajas teostust,“ meenutab mees.