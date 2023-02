Sõit pealinnast Saue valda Vatsla külla on äärmiselt lumine ja libe. Siinne suvilarajoon on ajapikku asendunud elumajadega, mida on isegi kaardi järgi raske üles leida. Ühe suurema maja omanik Olga Gurjanova tunnistab, et taksod ei suuda tellijat peaaegu mitte kunagi üles leida – otsi või tikutulega taga! Jah, just vana hea tikutulega, sest Olga on juba mitukümmend aastat tikutoose kogunud. Olga pakub uudistajatele värskelt küpsetatud kapsapirukaid ja koguga tutvumine võibki alata.