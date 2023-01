Fännid raevus: Shakirast lahku läinud Gerard Piqué poseerib Instas uue pruudiga

„Ma ei mõista, kuidas naine suudab usaldada meest, kes oma abikaasale ja lastele niimoodi tegi,“ kõlab ligi kaks tuhat laiki kogunud kommentaar Piqué foto all. „Kui ta käitus niimoodi oma naisega, teeb ta sedasama sinuga või enamatki … Ja naine, kes on suuteline perekonda lõhkuma, on inimene, kes ei armasta ennast ja kel pole kellegi vastu empaatiat.“

Hitist „Hips Don't Lie“ tuntud Shakira tutvus jalgpalluriga oma muusikavideo „Waka Waka (This Time for Africa)“ võtteil. Särtsakas pala oli 2010. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste ametlik laul. Shakira ja FC Barcelona mängija armulugu paistis olevat tähtedes kirjas: neil on sünnipäev ühel ja samal päeval, 2. veebruaril, ainult et Colombia täht tuli ilmale kümme aastat varem. 2011. aasta jaanuaris teataski staar, et tema ja ta ammuse kallima, Argentina advokaadi Antonio de la Rúa teed on lahku läinud. Shakira oli Argentina ekspresidendi Fernando de la Rúa pojaga koos olnud 11 aastat.