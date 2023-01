ÕL VIDEO | TAASKASUTUSE USKU! Liis Lemsalu säras punavaibal ekstravagantses kleidis: mida vanemaks saan, seda tähtsamaks see muutub

Lauljanna tutvustab, et outfit on pärit H&M’i erikollektsioonist, mis pooldab väga taaskasutamist ja rohelist mõtteviisi. Näiteks teevad nad tema sõnul plastikpudelitest oma kasutusel olevaid kangaid. „Mida vanemaks saan, seda tähtsamaks muutub minu elus see, mida panen oma kehale. Näiteks, kui puhas on mingisugune kreem või šampoon. Ja ilmselgelt on see ülisuur boonus, kui ka riiete valmistamisel on oldud natuke leidlikud, tehtud taaskasutust ja kasutatud puhtaid tooraineid,“ selgitab Liis, et antud teema on tema jaoks aina olulisem.