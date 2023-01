ÕL VIDEO | LÕPUKS VÕIT! Aasta naisartist Rita Ray: tegelikult oli hea, et toona seda auhinda ei tulnud

Rita tunnistab, et ei lootnud üldse galalt auhindadega naasta, kuid sellegipoolest on ta võitude üle väga tänulik. Ta mäletab, kui kaks aastat tagasi oli ta oma esimese albumiga „Old Love Will Rust“ samamoodi neljas kategoorias nomineeritud, kuid toona auhinda ei tulnud. „Olin täiesti uus tulija, keegi polnud minust mitte midagi kuulnud. Kõik aga rääkisid, et siit tuleb kindlalt mingi auhind, kuid ei tulnud. See oligi tegelikult väga hea. Sain aru, et kuigi auhinnad on tõesti toredad ja tekitavad palju rõõmu, siis minu ülim eesmärk on teha lihtsalt teha muusikat. Ja kui see tuleb hea, siis on veel parem,“ arutleb lauljanna.