FOTOUUDIS | Magamata ööd näost ei paista! Äsja papaks saanud Stefan säras kihlatuga punavaibal kui miljon dollarit

Kuu aja eest pisitütre vanemateks saanud Stefan Airapetjan ja Victoria Koitsaar poseerisid Eesti Muusikaauhindade galal fotograafidele laia naeratusega. Ehkki Stefan sõnas Aasta Popartisti auhinda vastu võttes, et lapsevanemaks olemine on täis palju magamata öid, see paari olekust ei kajastu! Suursugusele peole saabunud paar nägi hoolimata unetutest öötundidest ütlemata šikk ja särav välja.