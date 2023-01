Jaagup Kreem teritab hammast muusikaauhindade peo kallal: paljud muusikud pole sinna oodatud, seal on hoopis mingid suunamudijad

Jaagup Kreem sõnas paari päeva eest Retro FMi saates, et tema pole igal aastal muusikaauhindade galal oodatud külaline. "Mul on natuke väike issue kogu selle asjaga tõesti: samamoodi nagu teatripäev, peaks olema Eesti muusikaauhindade päev olema muusikute pidupäev. Olgu nad rokkmuusikud, klassikalised muusikud, jazzmuusikud, etnomuusikud – jumal, meil on muusikuid ja muusikaga tegelevaid inimesi nii palju,“ sõnas ta.