Kolm säravat svingiõde esimestest kontsertidest Anne Veskiga: mõtlesime, kas hakkamegi iga kord turvameestega lavale minema!

Maris, Vivi ja Viveli on pärast Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli lõpetamist olnud lahutamatud. Ehkki Vivi ja Viveli on kaksikõed, on ajapikku omamoodi õeks kujunenud ka Maris.„Kunagi oli meil täpselt ühte värvi juuksetoon, siis tehti küll nalja, et ehk oleme kõik õed. Hinges olemegi,“ ütleb Maris.