OTSEBLOGI JA GALERII | Rikkad ja ilusad on kogunenud Eesti muusikaauhindade juubeligalale! Kes muusikutest riisub koore ja napsab kõige enam auhindu?

Neljapäeva õhtu on mesimagus pidupäev nii muusikutele kui melomaanidele, sest juba 25. korda toimub suurejooneline Eesti Muusikaauhindade gala. Unibet Arena punavaibale on kohale saabumas muusikamaailma absoluutsed tipud ning glamuursel peol kuulutatakse välja, kes olid möödunud aasta silmapaistvaimad Maarjamaa muusikud. Auhindu jagatakse parimatele ühtekokku 20 kategoorias. Kes on saabunud glamuursele peole? Kes kellega poseerib? Millised artistid riisuvad koore? Nendele küsimustele saad vastused Õhtulehe otseblogi vahendusel!