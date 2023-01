HÄRRASMEHELIKULT NAISELE APPI! Margus Lepa käib ühistuga kohut: minul ei ole oma eas enam midagi kaotada

Pärast seda, kui Margus Lepa ostis oma osaühingule Nõmme Raadio Andro Roosi eksabikaasalt osaühingud Ruunimaja ja Tulbimaja, esitas Roos Lepa vastu hagi, et tühistada osa Ruunimaja müügilepingutest, ja kohtus on praegu ka näiteks Ruunimaja ja Tartu Hoiu-laenuühistu vaidlus, kus kõne all on sadade tuhandete eurode tagastamine ühistule. „Ruunimaja ja Tulbimaja ost oli minu jaoks emotsionaalne otsus,“ ütleb ta.