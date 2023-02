ÕL TV | Gerli Padar-Parmas: tol hetkel mõtlesin, et mis mul praegu küljest lõigati, kas käsi või jalg - minult võeti minu eluroll lihtsalt telefoni teel ära

„Kui kunagi ütles sõbranna, kes on minust 20 aastat vanem, et 40selt elu alles algab, siis ma mõtlesin, et issand, siis oled juba muld, aga nüüd olen temaga täiesti nõus,“ tunnistab hiljaaegu tanu alla saanud laulja, muusikalinäitleja ja saatejuht Gerli Padar-Parmas (43). „Ma olen praegu oma elus nii heas ja helges kohas, et ei oska isegi rasketele hetkedele mõelda, aga neid on olnud. Kõige uskumatum võib-olla see, kui nädal enne prooviperioodi helistas mulle teatri juht autost ja ütles, et tead, me siin arutasime ja mõtlesime, et me ikkagi sinu teeneid enam ei vaja, anname noorematele ka võimaluse.“

Vaata videointervjuud!