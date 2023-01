Kõmuline seltskonnakaunitar Paris Hilton sai emaks

„Olen alati unistanud emaks saamisest ja olen nii õnnelik, et me Carteriga teineteist leidsime,“ ütles Paris ajakirjale People. Hiltoni hotelliketi pärijate hulka kuuluv Paris lisas, et nad mõlemad on väga õnnelikud ja põnevil. Paar on abielus 2021. aasta novembrist. Selleks ajaks oli kireva eraeluga Parisel seljataga juba kolm katkenud kihlust.