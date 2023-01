Andres Mustonen: „Muusikas ja palvetes on minu lootused, süda ja hing.“

„Ukraina ja Venemaa konfliktil on hoopis sügavamad juured. See ei alanud mitte mullu 24. veebruaril. Krimmi okupeerimine 2014. aastal oli üks etapp, mis meid aga piisavalt ei äratanud. Nüüd näeme seda konflikti selgelt. Jah, juba siis, 2014. aastal, oleksime pidanud endale andma aru Venemaa agressioonist,“ tunnistab nüüd Mustonen, kellele, nagu ka Hortus Musicusele, on jäänud Venemaa tuuridest mälestused vaimustunud publikust, erilistest loomingulistest sidemetest. „Loomulikult on kahju, et see kõik on nüüd lõplikult tuhaks põlenud, sest Hortus Musicus, kes mullu tähistas oma 50. sünnipäeva ning on käinud pea kõik need aastad ka Venemaal esinemas, oma suure juubelikontserdiga idanaabri juurde arusaadavatel põhjustel ei jõudnudki.“