LEEDU KIRIKUSSE! Kannapöörde teinud Eesti ajakirjanik: otsuse taga polnud mingit poliitikat

Vene õigeusu kiriku patriarh Kirill pühitseb sisse Ukrainas surma külvavaid rakette ning lubab sadistlikele Vene sõduritele andeks anda kõik patud. Rogalski aga kinnitab Õhtulehele, et Leedu ortodoksne kirik on Moskva patriarhaadist majanduslikult, administratiivselt ja moraalselt sõltumatu, seosed on pelgalt kanoonilised. „Olen ise sõja vastu ja ka Leedu peapiiskop Innokenti on võtnud väga selge seisukoha sõja vastu Ukrainas,“ kinnitab Rogalski.