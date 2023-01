ARVUSTUS | KUI SÕPRUS SAAB LÄBI: „Inisherini hinged“ algab kui farss, kuid lõpeb kui tragöödia

Martin McDonagh on huvitav briti lavastaja ja stsenarist, kes suudab võtta idee tühjast kohast ning maalida sellega unikaalne filmielamus. Tema sulest on näiteks kaks Oscarit võitnud „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ (2017) ja kiidetud kelmidraama „In Bruges“ (2008). Mehel on võime teha tõsine südantlõhestav draama, mis ajab publiku väliselt naerma kuigi sisemiselt vaikselt vajume põhja. McDonaghi värskelt kinodesse jõudnud „Inisherini hinged“ („The Banshees of Inisherin“, 2022) kandideerib tervelt üheksale Oscarile, seal hulgas parim film, lavastaja, näitleja, muusika, stsenaarium, kõrvalosad ja montaaž. Eelmisel PÖFFil esilinastunud dramöödia jättis sügava mulje nii mulle kui paljudele teistele filmiinimestele, sest siin olemas kõik McDonaghile omased elemendid. Imeline stsenaarium, meeldejäävad karakterid, osav dialoog ja toimiv huumor.