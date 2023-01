Veiko Porkanen: rasketes olukordades on sul alati kuskil üks tasku, kust midagi veel välja pigistada

TÖÖMURDJA: Veiko Porkanen ütleb, et ei pea ennast Vanemuise näitlejana õnneks käima tänaval promomas. „Ent juhul, kui oleksin vabakutseline, käituksin ilmselt hoopis teistmoodi. Aga ma tahaksin ikkagi, et ma ei peaks kuuluma kuskile sellepärast, et mind teatakse, vaid sellepärast, et suudan midagi teha.“