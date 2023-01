ELU KUI SEEBISERIAAL: millised kõrvaltegelased mängivad rolli Brigitte Susanne Hundi elulavastuses? Kes on lõiganud suurimat kasu?

Seltskonnaglamuuritari Brigitte Susanne Hundi (27) elu, töö ja tegemised moodustavad kokku ühe vana hea klassikalise seebiooperi, mille lõpututel skandaalidel ei näi olevat otsa ega äärt. Ükskõik, millega Hunt ka ei tegeleks, pakub see kõrvaltvaatajaile kõike, mida aastate eest leidus vaid Mehhiko seeriafilmides: draamat, armukolmnurki ja kadedust. Millal me täpselt BSH-nimelisest telenovela'st sõltuvusse jäime, on tagantjärgi keeruline öelda. Küll aga ei koosne see üksnes peategelasest, vaid ka värvikatest kõrvaltegelastest, ilma kelleta ei suudaks me tema elu ette kujutadagi. Kes need inimesed on?