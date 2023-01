DÜNASTIA TÄIENES! Kriss Soonik-Käärmann tõi ilmale teise poja: „Kui esimene kord oli sprint, siis nüüd maraton.“

Moelooja Kriss Soonik-Käärmann ja Kristo Käärmann tervitasid 1. jaanuaril oma teist last. Paari esimene poeg sündis enneaegsena, kuid teisele beebile meeldis ema kõhus nii väga, et ta tuli lõpuks sealt arstide abil välja meelitada. „Kogu sünnitusprotsess alates esile kutsumisest võttis aega 48 tundi, kuid kõik lõppes õnnelikult,” on Kriss tänulik.