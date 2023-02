„PUUDUTA MIND“ 262. SAADE | Marko Kaasik: me tahame kangesti uimastivaba maailma saada, aga tegelikult oleme asja seetõttu hullemaks teinud

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord erakonna Eestimaa Rohelised kaasjuht aastast 2022 - Marko Kaasik, kes on erialalt atmosfäärifüüsik ja teadlase taustaga ilmatark. „Adekvaatne uimastipoliitika peaks olema kriisiajastu osa, mitte aga ootama paremaid päevi, sest see annab väga olulise osa rahva vaimsest tervisest,“ on mees resoluutne.

Vaata videointervjuud!