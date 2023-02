„PUUDUTA MIND“ 263. SAADE | Terapeut Maria Baydar: tavaliselt on iga sõltuvuse taga armastuse ja turvatunde puudumine

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord Maria Baydar - terapeut, suurkoolitaja, motivatsioonikõneleja, kirjanik, šamanismi praktiseerija, unistuste elu ja vaimse heaolu strateeg ning enesearengu õpetaja, kellel on aastatepikkune praktiline kogemus. „Tavaliselt kui inimesel on mingi sõltuvus, siis ta põgeneb millegi eest ja ta reedab iseennast milleski“ tõdeb varjutöö spetsialist. „Tavaliselt on enese reetmine saanud alguse kuskil minevikus, kust on õpitud muster, et ennast järjepidevalt reeta. Valitakse mingi selline sõltuvus, mis kuidagi kas lohutab sisemist last või meenutab kedagi või midagi oma lapsepõlvest. See tundub kõige turvalisem valik ja tavaliselt sõltuvuse taga ongi armastuse ja turvatunde puudumine. Kui me hakkame sellega tegelema, siis see sõltuvus kaob sealt tagant ise ära.“

Vaata videot!