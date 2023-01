Rootsi diskostaar E-Type sai 57aastaselt isaks

20. jaanuaril ilmale tulnud maimukesel on majesteetlik nimi: Izadora Elisabeth Esmeralda.

Hittidest „Angels Crying“, „Life“ ja „True Believer“ tuntud E-Type ja tema partner tegid oma suhte teatavaks 2021. aasta aprillis. Beebiootusest teatati augusti lõpus. E-Type rääkis Aftonbladetile, et oli isaks saamise lootuse juba maha matnud.

Melinda on kogenud lapsevanem: tal on omad lapsed, lisaks on ta tegutsenud asendusvanemana. Enne koduperenaiseks hakkamist töötas ta psühhiaatriaosakonna õena.