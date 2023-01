VIDEO | LAHKUMINEKU LAHKAMINE! Roomet Poom: ma ei saa praegu turvalisust pakkuda. Cassia Shakti: olime blokeerunud

Roomet ja Cassia räägivad, et suhe oli lõpuks liialt mugavustsoonis olemine ning nii ei arene kumbki neist edasi. Sealjuures jagab Roomet, et mehena sooviks ta pakkuda turvalisust, kuid praegu pole see võimalik. „Minu üks suuri õppetunde või puudujääke on tugev finantstaust ja tunnen, et mu karjäär ei ole seal, kus ta peaks olema. See kõlab jõle nõmedalt, ma tean,“ paljastab ta.