TÄHED JA TÄHEKESED | Piret Kalda noorim tütar Aurora Aleksandra: isa surm oli pere jaoks kohutav aeg, kõige rängem oli näha ema vaevlemas

„Minu ema võib olla karm ja nõudlik, kuid on õnneks teadlik, et ka tema oli kunagi noor, ning mõistab, kui kannan imelikke riideid või jõuan hilja öösel koju,“ jutustab näitleja Piret Kalda noorim tütar Aurora Aleksandra Künnapas (19). Aurora õpib gümnaasiumis, on pikalt tegelenud tantsimisega ja proovib kätt näitlemises, kuid tema suurim soov on saada veterinaariks.