VIDEO | Lisa Marie Presley matustel selgus, et ta sai enne surma vanaemaks

Lisa Marie avalikule mälestusteenistusele saabus sadu fänne, et talle viimset austust avaldada. Tseremoonial pidas liigutava kõne lahkunu ema, 77aastane endine näitleja Priscilla Presley. „Meie südamed on murtud. Lisa, me kõik armastasime sind,“ ütles Priscilla, kes oli rokikuningas Elvisest lahku läinud 1972. aastal, kui tütar oli neljane.