GALERII | Pisut ulmelise atmosfääriga Holger Looduse isikunäituse “18 kevadist hetke“ pidulik avamine

21. jaanuarist kuni 23. aprillini on Kai kunstikeskuses avatud Holger Looduse isikunäitus “18 kevadist hetke“, mis on mitmekülgse kunstniku uute teoste esmaesitlus. Maali- ja meediakunsti valdkonnas tegutsev Loodus eksponeerib Kais kahte videoinstallatsiooni, millega tutvumine on vormitud terviklikuks ruumikogemuseks.