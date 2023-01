Kylie Jenner teatas viimaks ometi pisipoja nime

Laps tuli ilmale 2. veebruaril 2022 ning Kylie Jenner (25) ja muusik Travis Scott (31) panid talle nimeks Wolf Jacques. Kuid märtsi lõpus teatas Kylie, et nende poeg polegi enam Wolf. „Me tundsime, et see pole ikka tema nimi. Tahtsin sellest lihtsalt teada anda, sest igal pool [meedias] nimetatakse teda Wolfiks.“