ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Bemmid parkisid end Mia Eliel Tatsi südamesse: minult küsiti, kas elangi enda valges unistuste autos

Mial on TikTokis 63 500 jälgijat ja tema videoid on meeldivaks märgitud 2,6 miljonit korda. „Esimeses videos ma pesin autot roosa vahuga ja seal all kommentaariumis läksid väiksed lapsed omavahel kaklema. Jagelesid arvutimängude teemal,“ meenutab tiktokker naerdes.