Ivana Trump pärandas lapsehoidjale miljonikorteri, kuid Donaldile ei jätnud sentigi

USA ekspresidendi eksabikaasa suri juulis õnnetusjuhtumi tagajärjel: ta oli oma Manhattani kodu trepist alla kukkunud. New York Posti teatel jättis Ivana Trump suurema osa oma varandusest järeltulijatele. Tal on abikaasast Donaldiga kolm last: Donald Trump juunior, Ivanka ja Eric.