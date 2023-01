Liina Tennosaar: „Ma olen väike, paks ja tige vanamutt!“

„Ma teen mingeid Herta liigutusi, kasutan Herta sõnu, tema valesid välteid, sest see on mul kuskil kuklas,“ kirjeldab näitleja Liina Tennosaar, kuidas 24 aastat tagasi mängitud lavastuses „Mägede iluduskuninganna“ pisikest ja vastikut vanamutti kehastanud Herta Elviste on pentsikul moel temaga praegu laval kaasas. „Ta on mul kaasas kogu aeg, täiesti tahtmatult!“ tunnistab Liina, kelle mängida on uues „Mägede iluduskuningannas“ õel vanaeit Mag.