IGOR MANGI SUUR HIINA HOROSKOOP: kassiaasta soosib salasuhteid ja -afääre

„Väga vaikset ja rahulikku aega pole oodata. Kogu aeg peab olema valvel – just nüüd keegi hiilib, luurab, varitseb. Tulemas on väga mitmevärviline aasta, kus elamise intensiivsus on suurem öösel, mitte päeval,“ kirjeldab tähetark Igor Mang algava Hiina astroloogilise looma-aasta iseloomu.