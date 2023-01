ÕL VIDEO | REPORTAAŽ KRISTALLIKAMBRIST: põlvevalu ja külmavärinad on energiavannis tavalised külalised. Piia Kõverik: kui avasime, käis rahvast murdu

„Raplamaa inimesed väga kristallitoas ei käigi,“ nendib sealse elujõukeskuse perenaine Piia Kõverik (55). „Populaarsed kohad, kust tullakse, on Paide, Türi ja Pärnu. Tallinnast käiakse ka. Isegi perearst on soovitanud inimesel siia tulla, et rahu leida. Vanemad on siia toonud oma lapsi, kõige väiksem oli 2,5aastane. Nemad pole muidugi pikali, vaid mängivad samal ajal nii oma mänguasjade kui ka kristallidega. Joonistavad ka, sest siin on nii hea energia.“ Õhtulehe ajakirjanik proovis väidetavad energiavood omal nahal järgi.