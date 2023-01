Millistes tingimustes on lavale astunud Eesti muusikud? Laura Põldvere: on tulnud ette, et esinemispaiga bäkkaris pole olnud ühtegi asja – ei tooli ega peeglit

„On olnud selliseid lahedaid esinemisi, kus on olnud backstage, kus pole olnud mitte ühtegi asja. Ei ole tooli, ei ole peeglit. See on päris tore – ise pead oma kokkupandava tooli kaasa võtma,“ naerab lauljanna Laura Põldvere, et kontserte on antud kõiksugu tingimustes ja olukordades. Millised on muusikute tingimused esinemispaikadele ning millistel juhtudel on tehtud otsus esinemisest sootuks loobuda?