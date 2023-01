VIDEO | IMELINE LUGU! Lapsena mõlemad käed ja ühe jala kaotanud tüdrukust sai kuulus modell, kes avaldab megaseksikaid tantsuvideoid

Victoria oli tavaline kuueaastane rõõmsameelne tüdrukutirts, kui tal tuli hirmsa õnnetuse järel amputeerida neljast ihuliikmest kolm. Tüdruk jäi ilma mõlemast käest ja ühest jalast. Täna poseerib ta uhkelt bikiinide väel ja naudib sotsiaalmeedias suurt edu. „Kätest ja jalast ilmajäämine pole mind määratlenud. Olen sellest katsumusest üle saanud ja ellu jäänud. See on andnud mulle julgust, tahtejõudu ja tugevust.“