Chrissy Teigen ja John Legend avaldasid oma "vikerkaarebeebi" foto ja nime

37aastane Chrissy ja 44aastane John teatas Instagramis, et neile sündis 13. jaanuaril teine tütar. Kuuese Luna ja neljase Milesi pisike õde sai nimeks Esti Maxine Stephens - Legendi pärisnimi on John Stephens. „Maja on siginat-saginat täis ja meie pere õnne tipul! Issi valab igal õhtul rõõmupisaraid, et Luna ja Miles on armastusest tulvil, ja mina sain teada, et pärast keisrilõiget on ikkagi mähkmeid vaja!“ kirjutab Teigen.