VAAGUB HINGE: Norra printsessi pulmad lükkuvad peigmehe ränga haiguse tõttu edasi

Norra ajakirja Se og Hør andmeil lükkuvad mullu kihlunud 51aastase printsessi ja 48aastase tervendaja pulmad edasi, sest Verrett kannatab ränga neeruhaiguse all. Mitmenda põlve šamaan haigestus juba 20aastaselt ja oli surmasuus. Ta on rääkinud podcast'is The Moments That Made Me („Minu elu pöördelised hetked“), et kannatas kõrgvererõhu all nagu isa ja isaisagi, kuid ei võtnud seda tõsiselt. „Seetõttu hävitas see mu neerud ja mind tabas südame seiskumine. […] Olin umbes neli ja pool minutit surnud. Elustamise järel selgus, et mul oli ajukahjustus. Olin ligi kaks aastat ratastoolis ja vajasin kaheksa aastat dialüüsi.“