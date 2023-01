ARVUSTUS | Aasta parim seriaal juba leitud? “Viimased meie hulgast” teeb võimsa avapaugu

Videomängude teleekraanidele toomine on viimase aja suur trend ja kui ajalooliselt on see olnud katastroof, siis vaikselt on toimumas tõeline pööre kvaliteedi suunas. Netflixi animatsioonid selles vallas on suures plaanis õnnestunud nagu näiteks „Castlevania“ ja „Arcane“ (mõlemad ka raudne soovitus). Väljaspool animatsiooni on siiski probleemid suured, alustades näiteks eelmise aasta ühest hullemast seriaalist „Resident Evil“. Mingil põhjusel soovitakse algmaterjal kõrvale visata ja kirjutada midagi uut, lihtsalt kasutades tuntud nime. Tulemuseks on sulaselge põrumine, sest pole isegi selge, et kes neid vaatama peaks. HBO verivärske postapokalüptiline „Viimased meie hulgast“ („The Last of Us“, 2023) jääb videomängule truuks ning tõestab, et saab teha imehästi kui ainult seda soovida.