Raadiohääl Lauri Hermann: see on muinasjutuliselt müstiline, kui teineteist elus nõnda leitakse, et saad avada oma südame

Saatejuht ja raadiohääl Lauri Hermann ütleb, et hädas oleva inimese aitamine on ka iseendale kingituse tegemine. „Teadmine, et saad ennast pidada heaks inimeseks ja oled tõepoolest kellegi mingist sopast välja sikutanud, paneb naeratama iga kell, olenemata asukohast või jamast, millega pead ise parasjagu maadlema,“ soovitab ta teha teistele head, sest see annab palju ka iseendale.