„Eesti Laul“ avalikustas finaali esinemisjärjekorra

11. veebruaril Tondiraba jäähallis toimuvas „Eesti laul 2023“ finaalis astub esimesena võistlustulle Meelik ja viimase finalistina SISSI. Võitu lähevad püüdma 12 lugu.



Eesti Laul 2023 finaali esinemisjärjekord

1. Meelik “Tuju

2. INGER „Awaiting You“

3. Janek „House of Glass“

4. ELYSA „Bad Philosophy“

5. m els „So Good (At What You Do)“

6. Bedwetters „Monsters“

7. Andreas „Why Do You Love Me“

8. ALIKA „Bridges“

9. Anett x Fredi „You Need to Move On“

10. OLLIE „Venom“

11. MIA „Üks samm korraga“

12. SISSI „Lighthouse“



“Eesti laulu“ võitja selgub kahe hääletusvooru tulemusena, kus esimeses voorus lähevad arvesse žürii ja telefonihääletuse tulemused. Kolm parimat pääsevad superfinaali, kus võitja valib välja rahvas telefonihääletusega. Võidulaul esindab Eestit maikuus Liverpoolis toimuval Eurovisiooni lauluvõistlusel.



“Eesti laulu“ finaalkontserdil astuvad finalistide kõrval üles mitmed külalisartistid. Korraldajad on juba avalikustanud, et finaalkontserdil osalevad Karl-Erik Taukar, 2 Quick Start ja möödunud aasta võitja STEFAN.