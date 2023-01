Aitame Kaja Kallast: mis ministriteks sobiksid Jaan Tatikas ja Salomon Vesipruul?

Paraku jäi saate „Stuudios on peaminister“ lõpusekundeil esitatud küsimusest pisut arusaamatuks, mis joonlaua abil pidanuks Kaja Kallas kaht Eduard Bornhöhe surematut tegelast omavahel mõõtma.

Kuna aga tulemas on valimised ja Kaja Kallas oli saates valitsusjuhina, võib eeldada, et tal paluti öelda, kumba tüüpi sooviks ta näha ministrina. Sel juhul võib Kaja Kallase kimbatusest täiesti aru saada, sest kumbki pea pooleteise sajandi tagune belletristiline tegelane leiaks ohtralt prototüüpe ka tänapäevast – ja iseäranis just poliitikute seast.

Selge pilt, et sedavõrd tugevalt tasemelt on ruumi ainult tõusta. Praegugi end kandidaatidena üles andnud Tatikad ja Vesipruulid võivad vabalt kanda ka ministrivastutust.