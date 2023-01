IN MEMORIAM VIIVE ERNESAKS | „Mina sooviksin kiiret ja kerget surma.“

„Elu on viiv. See on nii lühike, et kui nalja ka ei saa, siis on mage. Tehke ikka lollusi ja tundke elust mõnu!“ jagas pea kaks aastat tagasi 90. sünnipäeva eel Õhtulehes oma kogemusest pika eluea nippi pianist, kontsertmeister ja muusikapedagoog Viive Ernesaks. Kellele noorena ennustati tema enda käe pealt elueaks 64 aastat, aga kes suri eile 91aastasena.