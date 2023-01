Ahti Puudersell 60: olen jõudnud elus sinnamaale, et ära rabele, vaid nüüd tuleb elada lastele

„Üks hetk ma sain aru, et nüüd tuleb elada lastele. Muidu ongi nii, et rabeled ja muudkui teed, teed, teed väga huvitavaid asju enda jaoks, aga on veel järeltulev põlv ka, kes vajab sind,“ räägib 6. jaanuaril 60aastaseks saanud näitleja Ahti Puudersell. Ta on astunud praegu kõrvale nii teatrist kui ka perekohvikust Nullpunkt ja on kaheaastase tütrega isapuhkusel.