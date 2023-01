Whitney Houstoni eluloofilmi täht: „Ma ei jõua kokku lugeda, mitu paanikahoogu ma sain!“

Mullu veebruaris täitus superstaar Whitney Houstoni traagilisest surmast kümme aastat. 48aastase lauljanna elutu keha leiti luksusliku hotellisviidi vannist. Paar tundi hiljem pidanuks Houston esinema oma mentori Clive Davise traditsioonilisel Grammyde eelpeol. Ekspertiis näitas, et aastaid uimastisõltuvusega maadelnud lauljanna uppus meelemürkide mõju all. Tema organismist leiti lisaks kokaiinile ja kanepile ärevusvastast Xanaxit, allergiavastast ja rahustavat Benadryli ning teisigi ravimeid. Surmale aitas kaasa ka südamehaigus. „Võimalik, et ta kaotas esmalt teadvuse kokaiinijoobe tõttu või sai esmalt infarkti ja seejärel uppus,“ ütles koroner. Kolm aastat hiljem kordus ajalugu koletislikult: ka Houstoni ainus tütar Bobbi Kristina leiti teadvusetuna vannist. 22aastane neiu suri pool aastat hiljem koomast välja tulemata.