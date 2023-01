"ME OLEME ELVISE LAPSED!": Lisa Marie Presley ei pruukinud olla rokikuninga ainus järeltulija

1977. aastal vaid 42 aasta vanuses surnud Elvis Presleyst jäi maha tütar Lisa Marie, kes oli tema ainus pärija. Ent aastakümnete jooksul on mitmed inimesed väitnud, et rokikuningas on nendegi isa, ja mõni on oma väidete tõestamiseks kohtussegi läinud.