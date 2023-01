Pinged sugulaste vahel! Brigitte Susanne Hundi täditütar: ta tahtis minu eksabikaasat!

Brigitte Susanne Hundi täditütar Marlee Karja paljastas kolmapäeval oma Instagrami kontol, et tema eksmees Tõnu veedab soojal maal mõnusat aega ei kellegi muu kui naise seltskonnastaarist sugulase Brigitte Susanne Hundi seltsis. Kuigi Brigitte väidab Instagramis, et tema ja Tõnu vahel on vaid sõprus, siis Marlee sõnul oli Brigittel plaan kutsuda tema eksmees ka „Vallalise kaunitari“ saatesse.